Bosnia-Italia dove vederla in tv e streaming | orario stadio probabili formazioni e meteo
Martedì 31 marzo 2026 si disputa la partita tra Bosnia ed Italia, valida per la finale dei play-off di qualificazione al Mondiale 2026. L’incontro si svolge a Zenica e rappresenta un passaggio decisivo per entrambe le squadre, in quanto chi vince si qualifica automaticamente alla fase finale della Coppa del Mondo. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming, con dettagli su orario, stadio e probabili formazioni disponibili online.
Zenica, 31 marzo 2026 – Bosnia-Italia vale una stagione, forse molto di più. Martedì 31 marzo 2026, gli azzurri affrontano la Bosnia ed Erzegovina nella finale dei play-off di qualificazione al Mondiale 2026: chi vince vola alla Coppa del Mondo, chi perde resta fuori. La partita si giocherà allo stadio Bilino Polje di Zenica con calcio d’inizio alle 20.45. Dove vederla. Per i tifosi italiani, la gara sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La FIGC ha confermato anche la disponibilità di 500 biglietti per il settore ospiti, messi in vendita a 15 euro. Il match si disputerà in un impianto piccolo ma tradizionalmente molto caldo come il Bilino Polje di Zenica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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