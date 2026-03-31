Bosnia-Italia dove vederla in tv e streaming | orario stadio probabili formazioni e meteo

Martedì 31 marzo 2026 si disputa la partita tra Bosnia ed Italia, valida per la finale dei play-off di qualificazione al Mondiale 2026. L’incontro si svolge a Zenica e rappresenta un passaggio decisivo per entrambe le squadre, in quanto chi vince si qualifica automaticamente alla fase finale della Coppa del Mondo. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming, con dettagli su orario, stadio e probabili formazioni disponibili online.