Questa mattina, poche ore prima della partita tra Bosnia e Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali, si è verificato un episodio inatteso riguardante una presunta spia italiana presente negli allenamenti. La notizia ha suscitato immediatamente attenzione tra gli addetti ai lavori, creando un ulteriore elemento di tensione prima dell’incontro. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sull’identità dell’uomo coinvolto.

Il colpo di scena è arrivato questa mattina, a poche ore dal match decisivo per la qualificazione ai Mondiali, tra Bosnia e Italia. Ieri era arrivata la denuncia dello staff bosniaco, per quella strana figura presente sugli spalti del campo dove si allenavano i bosniaci, e le accuse all’Italia di aver mandato uno spione prima della finale playoff per i Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, a Zenica. Durante l’allenamento dei padroni di casa, la security della Bosnia ha ‘sorpreso’ un intruso a spiare l’allenamento. Cos’è successo? Un uomo in mimetica è stato ‘pizzicato’ a vedere la sessione della nazionale guidata dal ct Barbarez dopo i classici 15 minuti aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bosnia-Italia, colpo di scena nel “giallo” della spia italiana agli allenamenti. Ecco chi è quell’uomo

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