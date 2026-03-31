Bosnia-Italia cinque chiavi per capire che partita sarà

Nell'ultima puntata di Tutti Teorici, disponibile sul canale YouTube della Gazzetta dello Sport, sono stati analizzati gli aspetti tattici della Bosnia, prossima avversaria dell’Italia nella finale dei playoff per i Mondiali. Nicolas Cariglia e Samuele Mandarò hanno approfondito vari elementi del gioco della squadra balcanica, offrendo uno sguardo dettagliato sulle possibili strategie e sulle caratteristiche principali dei loro calciatori.