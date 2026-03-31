Bosnia-Italia chi arriva a Zenica | un nome clamoroso

Nella città di Zenica si attende l’arrivo di un nome importante nel mondo dello sport. Mentre alcuni tennisti sono in pausa o si preparano per i prossimi tornei, Novak Djokovic ha deciso di seguire un programma diverso durante questa fase di inattività. La presenza di questa figura nel luogo ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Mentre Jannik Sinner si gode qualche giorno di pausa dopo il Sunshine Double e Carlos Alcaraz è già tornato ad allenarsi sulla terra rossa con l’obiettivo di difendere il primato mondiale a Montecarlo, Novak Djokovic ha scelto un programma diverso in questo periodo di stop forzato. Il campione serbo, fermato da un problema fisico che lo costringerà a saltare il torneo del Principato, è volato in Bosnia e secondo diversi media serbi potrebbe essere presente sugli spalti di Zenica per seguire Bosnia-Italia. Una presenza che avrebbe anche un significato preciso: sostenere Edin Dzeko, amico di lunga data di Djokovic e simbolo della nazionale bosniaca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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