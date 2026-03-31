Bosnia-Italia 1-1 si va ai supplementari in dieci uomini | non è bastato un Donnarumma strepitoso ad evitare il pareggio – LIVE

In una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, l’Italia si trova ad affrontare la Bosnia in un match che si è concluso con un punteggio di 1-1. La sfida si è giocata a Zenica in uno stadio caldo e ostile, con gli azzurri costretti a giocare gli ultimi minuti in dieci uomini. Nonostante le numerose parate di Donnarumma, il risultato non è cambiato, portando la gara ai supplementari.

L’Italia si gioca tutto in una notte. A Zenica, in uno stadio caldo e ostile, gli azzurri affrontano la Bosnia in una sfida da dentro o fuori che vale l’accesso ai Mondiali 2026. Dopo aver superato l’Irlanda del Nord in semifinale, la Nazionale di Gennaro Gattuso è chiamata all’ultimo passo per tornare nella competizione iridata da cui manca ormai dal 2014. È una partita che non concede appello: novanta minuti – più eventuali supplementari e rigori – per decidere tutto. In palio non c’è solo una qualificazione, ma anche la possibilità di cancellare le delusioni degli ultimi anni, con due Mondiali consecutivi mancati. Dall’altra parte, però, c’è una Bosnia altrettanto affamata, anch’essa a caccia di un ritorno sulla scena mondiale dopo dodici anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bosnia-Italia 1-1, si va ai supplementari in dieci uomini: non è bastato un Donnarumma strepitoso ad evitare il pareggio – LIVE Articoli correlati Bosnia Italia 1-1 LIVE: si va ai supplementaridi Marco BaridonBosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026 L’Italia è... Bosnia Italia 1-1 LIVE: Si va ai tempi supplementaridi Francesco AlipertaAppuntamento alle 20:45 al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, finale playoff per i Mondiali: seguila live con noi Tutto... Altri aggiornamenti su Bosnia Italia 1 1 si va ai... Temi più discussi: Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; Il 'vecchio' Dzeko, il 'nuovo' Yildiz, un pararigori e l'inferno di Zenica per l'Italia. Live Bosnia-Italia 1-1, Muharemovic non espulso da Turpin dopo un fallo da ultimo uomoRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Bosnia-Italia 1-1, Tabakovic replica a Kean. Azzurri in 10. Si giocano i supplementari DIRETTA e FOTOBosnia Erzegovina - Italia 1-1 in campo per i tempi supplementari nella finale dei playoff che vale la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 negli Stati Uniti Canada e Messico Serata di festa pe ... ansa.it MONDIALI I In campo Bosnia Ersegovina-Italia DIRETTA e FOTO In palio c'è la qualificazione ai Mondiali 2026 di Usa Canada e Messico #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/31/bosnia-italia-diretta-e-foto_a099ba94-a281-4b81-ac4b-2c - facebook.com facebook #Bosnia- #Italia 1-1 dopo 90', azzurri in dieci (espulso #Bastoni): si va ai supplementari x.com