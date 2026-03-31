Bosnia Italia 1-1 LIVE | Tabakovic firma il gol del pareggio

Alle 20:45 si gioca al Bilino Polje di Zenica la partita tra Bosnia e Italia, valida per il playoff finale per i Mondiali. La sfida si è conclusa con un pareggio di 1-1, con il gol del pareggio segnato da Tabakovic. La partita è stata seguita in diretta, offrendo aggiornamenti sui momenti salienti e sul risultato finale.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 20:45 al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, finale playoff per i Mondiali: seguila live con noi. Tutto pronto al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, match valevole per la finale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Chi vince, staccare il pass per giocare la massima competizione internazionale per nazioni. SEGUI QUI IL LIVE DI BOSNIA ITALIA. Formazioni ufficiali BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. C.T.: Barbarez. ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bosnia Italia 1-1 LIVE: Tabakovic firma il gol del pareggio Articoli correlati Bosnia Italia LIVE 1-1: Tabakovic pareggia i contiBosnia Italia LIVE: cronaca, sintesi e risultato della finale dei playoff Mondiali che si giocheranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico... Bosnia Italia 1-1 LIVE: Tabakovic pareggia, doccia fredda per gli azzurridi Marco BaridonBosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026 L’Italia è... Una selezione di notizie su Bosnia Italia Temi più discussi: Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; Il 'vecchio' Dzeko, il 'nuovo' Yildiz, un pararigori e l'inferno di Zenica per l'Italia. Bosnia-Italia: azzurri in vantaggio 1-0, Kean sblocca il risultato dopo 15 minuti. Al 41' cartellino rosso per BastoniSi gioca Bosnia-Italia per le qualificazioni ai Mondiali. Gli azzurri passano in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Kean, che sblocca il risultato dopo 15 minuti. Al 35' occasione da gol per la Bosnia ... gazzettadiparma.it Live Bosnia-Italia 0-1, inizia il secondo tempo a Zenica: azzurri in 10 per tutta la ripresaRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it MONDIALI I Stasera c'è Bosnia-Italia DIRETTA e FOTO Il pullman degli azzurri a Zenica LIVEBLOG #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/31/bosnia-italia-il-pullman-degli-azzurri-arrivato-a-zenica-liveblog_a99a50ed-9d38-4320-ae68-8f7 - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com