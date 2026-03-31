Bosnia Italia 1-1 LIVE | Muharemovic graziato niente espulsione! Pio Esposito vicino al gol

Nella partita tra Bosnia e Italia valida per la finale playoff dei Mondiali 2026, il risultato si è concluso con un pareggio 1-1. Durante l'incontro, Muharemovic è stato graziato dall'arbitro, evitando l'espulsione. Pio Esposito si è reso protagonista di un'occasione vicina al gol. La cronaca ha incluso moviole e analisi dettagliate delle azioni più significative.

di Marco Baridon Bosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026. L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di staccare il pass per i Mondiali 2026. Azzurri chiamati a centrare l’accesso alla Coppa del Mondo dopo 12 anni di astinenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bosnia Italia 1-1: sintesi e moviola. 105′ COLPO DI TESTA PIO ESPOSITO – Traversone di Palestra, l’attaccante impatta sul secondo palo ma trova la pronta risposta di Vasilj 102′ PROTESTE ITALIA – Palestra si invola in campo aperto, atterrato al limite dell’area da Muharemovic in scivolata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bosnia Italia 1-1 LIVE: Muharemovic graziato, niente espulsione! Pio Esposito vicino al gol Articoli correlati Leggi anche: Bosnia-Italia vale il Mondiale: l'arbitro grazia Muharemovic, niente rosso e azzurri furiosi. Secondo supplementare | Live 1-1 Bosnia Italia, Pio Esposito si prepara al duello con Retegui, le condizioni di Bastonidi Redazione Inter News 24Bosnia Italia, il Commissario Tecnico Rino Gattuso valuta una rivoluzione nel reparto offensivo per la finale mondiale... Tutto quello che riguarda su Bosnia Italia Temi più discussi: Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; Il 'vecchio' Dzeko, il 'nuovo' Yildiz, un pararigori e l'inferno di Zenica per l'Italia. Live Bosnia-Italia 1-1, Muharemovic non espulso da Turpin dopo un fallo da ultimo uomoRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Diretta | Bosnia Italia (risultato 1-1) video streaming Rai 1: pareggia Tabakovic (31marzo 2026)Diretta Bosnia Italia streaming video tv: quote e probabili formazioni dallo Stadion Bilino Polje per la finale delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. ilsussidiario.net #Bosnia- #Italia 1-1 dopo 90', azzurri in dieci (espulso #Bastoni): si va ai supplementari x.com Bosnia-Italia 1-1, iniziati i tempi supplementari: dubbi per un fallo di mano di Dzeko sul gol | Segui la diretta - facebook.com facebook