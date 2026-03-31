Bosnia Italia 1-1 5-2 dcr | amarezza infinita! Gli azzurri sono fuori dal Mondiale per la terza edizione di fila

L’Italia è stata eliminata dai playoff mondiali dopo la partita contro la Bosnia, conclusa con un risultato di 1-1 e deciso ai calci di rigore con un punteggio di 5-2 a favore della Bosnia. La sfida si è disputata come finale dei playoff, che determinano le nazionali qualificate alla prossima fase dei Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. Questa eliminazione rappresenta la terza consecutiva per gli azzurri in questa fase.

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© Calcionews24.com - Bosnia Italia 1-1 (5-2 d.c.r.): amarezza infinita! Gli azzurri sono fuori dal Mondiale per la terza edizione di fila

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Bosnia-Italia finisce 1-1 dopo 120 minuti più recupero. La partita si deciderà ai calci di rigore. Il destino degli azzurri sarà determinato dai tiri dagli 11 metri. #IlMessaggero #BosniaItalia #Italia #Nazionale - facebook.com facebook

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