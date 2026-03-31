Alle 20:45 si gioca al Bilino Polje di Zenica il match tra Bosnia e Italia, valido per la finale playoff per i Mondiali. La partita viene trasmessa in diretta e vede l’attaccante italiano segnare il gol decisivo, portando la nazionale italiana in vantaggio. L’incontro si svolge senza other eventi significativi segnalati al momento.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 20:45 al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, finale playoff per i Mondiali: seguila live con noi. Tutto pronto al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, match valevole per la finale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Chi vince, staccare il pass per giocare la massima competizione internazionale per nazioni. SEGUI QUI IL LIVE DI BOSNIA ITALIA. Formazioni ufficiali BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. C.T.: Barbarez. ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bosnia Italia 0-1 LIVE: Kean non sbaglia e apre le marcature!

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Italia-Portogallo, 1-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: Musumeci apre le marcature. Vantaggio azzurro!

Bosnia-Italia LIVE, formazioni e news in diretta sulla partita finale dei playoff Mondiali: Kean e Retegui ancora in attaccoLa diretta LIVE di Bosnia-Italia per la finale dei playoff Mondiali: le formazioni, la cronaca in tempo reale e il risultato della partita.

Una raccolta di contenuti su Bosnia Italia

Temi più discussi: Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; Il 'vecchio' Dzeko, il 'nuovo' Yildiz, un pararigori e l'inferno di Zenica per l'Italia; Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; La prima Bosnia-Italia.

DIRETTA | Bosnia Italia (risultato 0-0) video streaming Rai 1: Gattuso con gli stessi 11! (31marzo 2026)Diretta Bosnia Italia streaming video tv: quote e probabili formazioni dallo Stadion Bilino Polje per la finale delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. ilsussidiario.net

Finale playoff Mondiali 2026, in campo Bosnia-Italia 0-0. DIRETTAÈ in corso Bosnia-Italia, finale playoff dei Mondiali 2026. La Nazionale guidata da Gattuso si gioca tutto a Zenica, puntando a scongiurare la terza mancata partecipazione consecutiva a una fase final ... tg24.sky.it

RTL 102.5. . Bosnia-Italia SENZA goal line technology #Password - facebook.com facebook

Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com