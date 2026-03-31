Nella partita tra Bosnia e Italia, terminata 0-1, il gol decisivo è stato segnato da Kean. Durante il match, un calciatore italiano è stato espulso, causando l'eliminazione di Bastoni. La gara rappresenta una sfida importante per la squadra italiana, che cerca di ottenere la qualificazione ai Mondiali, un obiettivo mancato da 12 anni.

Serata decisiva per l’ Italia di Gennaro Gattuso. Gli Azzurri sono chiamati a un’impresa: acciuffare una qualificazione ai Mondiali che manca da addirittura 12 anni. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli di tifosi e istituzioni affinché finalmente le generazioni più giovani di amanti del calcio possano scoprire che cosa significhi vivere l’ebrezza della Coppa del mondo, ma non sono mancate nemmeno le polemiche dopo l’esultanza di Federico Dimarco nello scoprire che sarebbe stata la Bosnia la rivale finale di questi playoff. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri) E’ Moise Kean a sbloccare il risultato: suo lo 0-1 che porta avanti l’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bosnia-Italia 0-1, la sblocca Kean. Espulso Bastoni – La diretta

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