Bosnia-Italia 0-1 la partita che vale il Mondiale | Azzurri subito in vantaggio ha segnato Kean – LIVE

In una partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali del 2026, l’Italia ha vinto 1-0 contro la Bosnia a Zenica. Il gol decisivo è stato segnato da Kean. La partita si è svolta in uno stadio caldo e ostile, con gli azzurri che hanno preso subito il vantaggio e ora devono affrontare le ultime sfide del girone.

L’Italia si gioca tutto in una notte. A Zenica, in uno stadio caldo e ostile, gli azzurri affrontano la Bosnia in una sfida da dentro o fuori che vale l’accesso ai Mondiali 2026. Dopo aver superato l’Irlanda del Nord in semifinale, la Nazionale di Gennaro Gattuso è chiamata all’ultimo passo per tornare nella competizione iridata da cui manca ormai dal 2014. È una partita che non concede appello: novanta minuti – più eventuali supplementari e rigori – per decidere tutto. In palio non c’è solo una qualificazione, ma anche la possibilità di cancellare le delusioni degli ultimi anni, con due Mondiali consecutivi mancati. Dall’altra parte, però, c’è una Bosnia altrettanto affamata, anch’essa a caccia di un ritorno sulla scena mondiale dopo dodici anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bosnia-Italia 0-1, la partita che vale il Mondiale: Azzurri subito in vantaggio, ha segnato Kean – LIVE Articoli correlati Bosnia-Italia vale il Mondiale: subito un brivido per gli azzurri, Locatelli allontana una palla pericolosa| Diretta 0-0Prima di Moise Kean, l'ultimo giocatore che aveva segnato in 5 presenze di fila con la maglia dell'Italia era stato Salvatore Schillaci tra giugno e... Leggi anche: Bosnia-Italia, la partita che vale il Mondiale. Gattuso: “La pressione è il bello del mestiere”. La diretta Aggiornamenti e notizie su Bosnia Italia 0 1 la partita che vale... Temi più discussi: Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; I destini incrociati di Italia e Bosnia: ricordate il 2014? Cosa faceva Dzeko e l'ultimo gol dell'Italia a un Mondiale; Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; La prima Bosnia-Italia. Live Bosnia-Italia 0-0, i padroni di casa sfiorano il vantaggio ad inizio partitaRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it DIRETTA | Bosnia Italia (risultato 0-0) video streaming Rai 1: Gattuso con gli stessi 11! (31marzo 2026)Diretta Bosnia Italia streaming video tv: quote e probabili formazioni dallo Stadion Bilino Polje per la finale delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. ilsussidiario.net RTL 102.5. . Bosnia-Italia SENZA goal line technology #Password - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com