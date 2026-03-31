Bosnia Italia 0-0 LIVE | fischio d’inizio del match

Alle 20:45 si è disputata la partita tra Bosnia e Italia, valida per la finale playoff mondiale 2026. Il match si è concluso con il punteggio di 0-0, senza reti segnate durante i novanta minuti. Di seguito si trovano sintesi, moviola e tabellino dell'incontro, trasmesso in diretta.

di Marco Baridon Bosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026. L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di staccare il pass per i Mondiali 2026. Azzurri chiamati a centrare l’accesso alla Coppa del Mondo dopo 12 anni di astinenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bosnia Italia 0-0: sintesi e moviola. 1′ Fischio d’inizio – Cominciata Bosnia Italia. Migliore in campo Italia. Al termine del match Bosnia Italia 0-0: risultato e tabellino. Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Deidc, Memic; Demirovic, Dzeko. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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