Bosnia Erzegovina - Italia quote e pronostici probabili formazioni dove vederla gratis in tv e streaming orario

Da ilgiornaleditalia.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 31 marzo 2026 si gioca una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Italia e Bosnia Erzegovina. La sfida si svolge in serata e determinera' se la nazionale italiana tornerà a partecipare alla fase finale del torneo dopo 12 anni. Le probabili formazioni, le quote e le modalità di visione gratuita in tv e streaming sono disponibili per gli appassionati.

Stasera scopriremo se l'Italia tornerà ai Mondiali dopo 12 anni dall'ultima volta Stasera, martedì 31 marzo 2026, l’Italia scende in campo contro la Bosnia Erzegovina per una sfida decisiva per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Solo battendo l'avversaria, la Nazionale Azzurra potrà tornare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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