Bosnia-Erzegovina-Italia | formazioni statistiche e anticipazioni

L’Italia si avvicina a qualificarsi per i Mondiali del 2026, con le ultime partite di qualificazione che occupano gran parte delle discussioni online. Le formazioni ufficiali e le statistiche delle due squadre sono state pubblicate, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi delle sfide tra Bosnia-Erzegovina e Italia. La qualificazione sembra ormai vicina, ma le partite devono ancora essere disputate.

2026-03-30 18:13:00 Il web non parla d’altro: L’Italia è ad un passo dalla fine della lunga attesa per tornare ai Mondiali. Italia e Bosnia-Erzegovina si affrontano nella finale degli spareggi per la Coppa del Mondo ed entrambe le squadre puntano a qualificarsi per la prima volta dal 2014. La prolungata assenza degli Azzurri da una competizione vinta quattro volte è motivo di grande imbarazzo per il calcio italiano, che dovrà concluderla con la vittoria a Zenica. Le loro speranze di vincere sono complicate dalla lontananza da casa, anche se l’Italia sarà la più fresca delle due squadre dopo le rispettive semifinali. Mentre l’Italia ha vinto 2-0 sull’Irlanda del Nord a Bergamo, la Bosnia ha avuto bisogno dei rigori per superare il Galles. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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