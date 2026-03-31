Borse in diretta prezzo del petrolio 31 marzo | Europa positiva con il greggio in risalita due navi cinesi hanno attraversato Hormuz

Nella giornata del 31 marzo, i prezzi del petrolio sono in aumento in Europa, mentre due navi cinesi sono passate attraverso lo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, secondo il «Financial Times», le banche centrali di alcuni paesi hanno diminuito le loro quote di titoli di Stato detenute all'estero. La borsa in diretta mostra movimenti positivi, mentre il prezzo del greggio continua a salire.

Dopo i dati diffusi dall’Istat, che segnano un andamento dell’inflazione leggermente in crescita rispetto ai mesi precedenti, e mentre perdura la crisi in Medio Oriente con effetti di instabilità internazionale e calo di fiducia da parte dei consumatori, Federdistribuzione richiama tutti gli attori della filiera a un senso di responsabilità per evitare aumenti ingiustificati, che aggraverebbero il già debole andamento dei consumi. «Ribadendo che l’aumento dei prezzi a scaffale avviene solo in caso di aumento dei listini derivanti dalla produzione», si legge in una nota, «le imprese del retail moderno saranno vigili di fronte a richieste ingiustificate di aumento dei listini dei beni di largo consumo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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