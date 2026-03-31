I carabinieri hanno eseguito controlli a Boscoreale, concentrandosi sulla zona di via Passanti Flocco. Durante un sopralluogo, hanno notato un portone aperto e una luce accesa in un palazzo, ma l’androne risultava vuoto. Successivamente, hanno sequestrato una borsa di provenienza sconosciuta trovata all’interno dell’edificio.

I carabinieri hanno effettuato diversi controlli tra le vie di Boscoreale. In via Passanti Flocco i militari sono stati attirati dalla luce accesa e dal portone spalancato di un palazzo, ma l’androne è vuoto. Dietro le scale, però, hanno scoperto una busta di un noto brand di lusso. Al suo interno non c'erano però né borse né scarpe, ma una pistola revolver calibro 38, una pistola semiautomatica modello 85 e 188 munizioni di vario calibro. La perquisizione è stata estesa anche all’esterno. Sotto un gazebo ben 2 chilogrammi di marijuana ancora imbustata e 65 grammi di cocaina. Il tutto è stato sequestrato. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Borsa misteriosa scoperta all'interno di un palazzo: i carabinieri hanno sequestrato tutto

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