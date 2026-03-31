Prima della partita tra Bosnia e Italia, un difensore ha commentato l’atmosfera nel ritiro della Nazionale, definendola calorosa. Ha aggiunto che, nonostante l’ambiente sia positivo, si giocherà a 11 contro 11, indicando la consapevolezza della competizione. Queste dichiarazioni sono state fatte prima del calcio d’inizio, senza ulteriori dettagli sui temi discussi o sulle strategie previste.

Calciomercato Juve: valutazioni diverse sulle possibili cessioni di Kalulu e Thuram. Lo scenario Yildiz incedibile per la Juve: «Neanche per offerte a nove cifre». E spunta un retroscena sul Chelsea Lucumi Juve, i bianconeri interessati al difensore del Bologna. Da battere questa concorrenza. I dettagli Bernardo Silva alla Juventus, i bianconeri accelerano per il portoghese? C’è una novità nella trattativa. Le ultimissime Dybala dice sì a questo club? La rivelazione sul futuro dell’argentino: «Un sogno nel nome del padre». Gli aggiornamenti sull’ex Juve Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bonucci prima di Bosnia Italia: «Atmosfera calorosa, ma siamo 11 contro 11. Ecco cosa serve stasera»

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