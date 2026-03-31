A Bologna tornano le domeniche dedicate alle biciclette, con percorsi e iniziative pensate per famiglie e bambini. Le giornate prevedono strade chiuse al traffico motorizzato e attività organizzate lungo i percorsi, che consentono di esplorare il paesaggio locale in modo sicuro e accessibile. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diversi punti della città.

Bologna, 31 marzo 2026 – Riscoprire il paesaggio circostante in sella alla propria bicicletta, chilometro dopo chilometro, lasciandosi cullare dalla luce e dai colori primaverili. Così le Domeniche Ciclabili tornano sul territorio metropolitano con tre percorsi pensati per ciclisti amatoriali, famiglie e bambini, che per l’occasione potranno pedalare in sicurezza su ciclovie e strade chiuse al traffico veicolare: l’iniziativa, promossa dal Territorio turistico Bologna-Modena e dalla Città Metropolitana, punta infatti a coniugare in un’unica esperienza mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio, restituendo ai partecipanti un importante momento di condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna: tornano le domeniche ciclabili, percorsi e iniziative per famiglie e bambini

Articoli correlati

Empoli, musica e convivialità: tornano le ‘Domeniche in salotto, aperitivi in concerto’Empoli, 26 gennaio 2026 – Musica, incontro e convivialità tornano protagonisti al Teatro Il Momento di Empoli con la terza edizione di “Domeniche in...

Al Teatro Vivaldi di Jesolo tornano gli spettacoli per bambini e famiglieAl Teatro Vivaldi di Jesolo parte “Insieme a teatro 2026”, la rassegna di spettacoli pensata per i bambini e per le loro famiglie.

Contenuti e approfondimenti su Bologna tornano le domeniche ciclabili...

Temi più discussi: Eventi 22 marzo a Bologna e dintorni: L’arte della gioia, Call me Paris, Le ragazze son tornate; Giornate FAI di Primavera 2026; Guida al weekend: fra i 10 eventi da non perdere; Le Giornate FAI di Primavera 2026 a Bologna e provincia.

Domeniche ciclabili Bologna 2026: percorsi, date e Bike Park per bambiniTornano le pedalate su strade chiuse al traffico e i corsi gratuiti per imparare ad andare in bici: tre appuntamenti tra aprile e maggio in tutta la città metropolitana ... bolognatoday.it

Domeniche ciclabili e Bike park: grandi e piccini si mettono in sellaTornano i corsi per insegnare ai più piccoli a pedalare. E dal 12 aprile tre appuntamenti tra Crevalcore, Imola e Marzabotto ... bologna.repubblica.it

Il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole in vista della gara di domenica: l’argentino, in calo di minutaggio rispetto alla scorsa stagione, spera nella titolarità - facebook.com facebook

Domeniche ciclabili Bologna 2026: percorsi, date e Bike Park per bambini x.com