A Bologna, un gioielliere è stato minacciato con una pistola vera da un uomo che gli ha ordinato di consegnare tutta la merce presente nel negozio. L’episodio si è verificato ieri e l’uomo armato si è fatto consegnare oro e gioielli prima di darsi alla fuga. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile.

Bologna, 31 marzo 2026 – Si è trovato all’improvviso un’arma puntata al collo da un malvivente a caccia di oggetti d’oro. "Mi ha puntato la pistola al collo. Era vera, con un silenziatore ". Per poi intimare: "Lo faccio per te, dammi tutta la roba". Lo riferisce un gioielliere di Bologna raccontando di aver subito stamattina un tentativo di rapina: tentativo andato a vuoto perché lo stesso gioielliere, così spiega il diretto interessato, è riuscito ad afferrare il braccio dell'uomo che era appena entrato nel suo negozio e a spingerlo fuori. Aggressione in pieno centro. L'episodio si è verificato poco prima delle 11 in pieno centro. L'uomo, che indossava un paio di occhiali da vista e un cappellino, con uno zainetto sulle spalle, è entrato nella gioielleria mentre il titolare era alle prese con l'apertura del negozio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, punta la pistola (vera) al collo del gioielliere: “Dammi tutta la roba”

Articoli correlati

"Dammi i soldi" e gli punta una pistola alla fronte: il rapinatore è poco più di un bambinoÈ una storia sconcertante quella che arriva da Merano, una storia che da un atteggiamento prevaricante, di bullismo estremo verrebbe da dire, sfocia...

“Dammi i soldi”. Cassiera minacciata con una pistola, terrore al supermercatoSiena, 17 febbraio 2026 – Momenti di terrore a Montarioso, nella zona nord di Siena, dove poco prima dell’orario di chiusura un uomo armato di...

Niko Pandetta - NATO COLPEVOLE

Altri aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Dammi i soldi: rapinatore punta la pistola contro un ragazzo; Delitto ad Arezzo, 30enne ucciso a colpi di pistola nella notte.

Bologna, punta la pistola (vera) al collo del gioielliere: Dammi tutta la robaIl racconto del commerciante, aggredito in pieno centro: Era un’arma vera con il silenziatore, ma sono riuscito a spingerlo fuori dal negozio. Il bandito indossava un paio di occhiali da vista e un ... ilrestodelcarlino.it