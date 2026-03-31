A Bologna, il tecnico sta pianificando un turnover ampio tra la gara contro la Cremonese e quella contro l'Aston Villa. La strategia prevede rotazioni importanti nella formazione, ma ci sono alcune difficoltà legate alla gestione dell'organico. La squadra si prepara a affrontare due sfide in tempi ravvicinati, con cambi significativi rispetto alle formazioni abituali.

Conoscendo Vincenzo Italiano, tre "bozze" le avrà già fatte. Anche quattro. Conoscendo Vincenzo Italiano, da questa mattina in poi ripeterà all’infinito che nei prossimi due mesi tutti - e lui in testa - si giocheranno tutto: dalle residue (e poche) speranze di poter agguantare l’Europa tramite campionato alla doppia sfida con l’Aston Villa che sta già producendo il “tutto esaurito” al Dall’Ara per Gara-1 del 9 aprile. Ecco, dentro a questo doppio snodo Italiano avrà già riempito due bloc-notes con l’11 per Pasqua e la formazione per la sfida agli inglesi. Il tutto, ovviamente, al netto del rientro dei nazionali. E della forma che da qui al “riavvio” mostreranno i suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna a due facce: la strategia di Italiano per gestire il doppio impegno

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