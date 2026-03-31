L'Arera ha annunciato lunedì 30 marzo che le tariffe dell’energia elettrica aumenteranno dell’8,1% da aprile 2026. Nel decreto è previsto un bonus di 115 euro, ma questa misura non copre completamente l’aumento delle bollette. La comunicazione riguarda le tariffe applicate nel secondo trimestre dell’anno.

Prezzi energetici spinti dal Medio Oriente, spesa fino a 1.813 euro l’anno tra elettricità e gas; aiuti limitati sotto accusa mentre il governo cerca la fiducia alla Camera sul provvedimento in esame Lunedì 30 marzo l'Arera, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha comunicato l'andamento delle tariffe per le bollette per il secondo trimestre 2026. Non ci sono buone notizie. Dal 1° aprile la bolletta elettrica per il cliente tipo "vulnerabile" servito in maggior tutela aumenterà dell'8,1%. "L'incertezza sulla durata del conflitto in Medio Oriente ha causato un inaspettato innalzamento dei prezzi dei... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Bollette luce, +8,1% da aprile: bonus da 115 euro nel decreto, ma non basta a fermare la stangata

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