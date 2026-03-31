Bollette | +8,1% dal 1° aprile per tre milioni di clienti Il governo chiede la fiducia sul decreto | c' è il bonus di 115 euro

L'Arera ha annunciato lunedì 30 marzo che, a partire dal primo aprile, le tariffe delle bollette aumenteranno dell’8,1% per circa tre milioni di clienti. Il governo ha recentemente presentato un decreto con un bonus di 115 euro e ha richiesto la fiducia in Parlamento. La comunicazione riguarda i costi del secondo trimestre del 2026, con dettagli sui rincari per le utenze energetiche.