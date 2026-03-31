Bollette | +8,1% dal 1° aprile per tre milioni di clienti Il governo chiede la fiducia sul decreto | c' è il bonus di 115 euro
L'Arera ha annunciato lunedì 30 marzo che, a partire dal primo aprile, le tariffe delle bollette aumenteranno dell’8,1% per circa tre milioni di clienti. Il governo ha recentemente presentato un decreto con un bonus di 115 euro e ha richiesto la fiducia in Parlamento. La comunicazione riguarda i costi del secondo trimestre del 2026, con dettagli sui rincari per le utenze energetiche.
Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" L'incertezza sulla durata del conflitto in Medio Oriente, ha spiegato Arera, ha causato un inaspettato innalzamento dei prezzi dei prodotti energetici sui mercati internazionali. L'aumento nel secondo trimestre 2026 riguarda i più vulnerabili nel mercato tutelato. Le misure dell'esecutivo per fronteggiare il caro energia Lunedì 30 marzo l'Arera, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha comunicato l'andamento delle tariffe per le bollette per il secondo trimestre 2026. Non ci sono buone notizie. Dal 1° aprile la bolletta elettrica per il cliente tipo "vulnerabile" servito in maggior tutela aumenterà dell'8,1%. 🔗 Leggi su Today.it
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