Blitz dei Carabinieri | raffica di provvedimenti in due giorni

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della provincia di Avellino hanno eseguito diversi provvedimenti giudiziari. Durante questa operazione, sono stati notificati ordini di custodia cautelare e sequestro di beni. Sono stati anche effettuati controlli nelle aree pubbliche e nelle abitazioni private. L’intervento ha portato all’arresto di alcune persone e alla confisca di materiali ritenuti utili alle indagini.

Tempo di lettura: 3 minuti I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione e alla repressione dei reati, in particolare quelli di tipo predatorio, continuano a porre costante attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia, implementando, in linea con le direttive tracciate dal Prefetto Rossana Riflesso, l’azione di controllo del territorio sia nelle ore diurne che notturne. In tale contesto, negli ultimi giorni, un servizio straordinario ha visto impegnate decine di pattuglie, sia in uniforme che in abiti civili, della Compagnia di Montella, operanti nell’ambito dei 16 comuni ricadenti nella propria giurisdizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blitz dei Carabinieri: raffica di provvedimenti in due giorni Articoli correlati Cerbaie "assediate" dai carabinieri. Blitz a raffica, arresti e sequestriUn pressing ad alto impatto, andato avanti per due settimane, quello dell’Arma che ha schierato anche i reparti speciali per dare un giro di vite... Spaccio nel centro di Catania: blitz dei Carabinieri, due arrestiABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione mirata nel cuore della città Un intervento mirato dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Catania... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Spaccio nei boschi. Maxi-blitz dei carabinieri; Furti a raffica nelle abitazioni: catturata a Noale banda di trasfertisti; BLITZ DELLA POLIZIA IN PROVINCIA DI LECCE: CONTROLLI A RAFFICA, SANZIONI; Mense ospedaliere nel mirino dei Nas, blitz dall'Agro al Cilento: raffica di sanzioni. Blitz Focus 'Ndrangheta a Crotone: raffica di controlli e arrestiEffettuata un'perazione interforze: chiuse attività commerciali, scoperte violazioni igienico-sanitarie e lavoro nero. Un arresto per furto di elettricità da 63mila euro e sanzioni per oltre 22.000 eu ... msn.com Nunez allo Stadium, blitz di Inzaghi alla Continassa: la Juve non lo perde di vista facebook #Nunez allo Stadium, blitz di Inzaghi alla Continassa: la #Juve non lo perde di vista x.com