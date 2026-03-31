Dopo un calo significativo a metà marzo, la potenza di calcolo della rete Bitcoin è aumentata del 12,5%. I miner stanno riprendendo le attività a livello massiccio, contribuendo a un rialzo dell’hashrate complessivo. La ripresa si verifica in un momento in cui il settore dei criptomercati mostra segnali di stabilizzazione dopo le recenti oscillazioni.

Il campo di battaglia digitale si è riaperto: i miner di Bitcoin stanno tornando in massa, spingendo la potenza di calcolo della rete verso nuovi livelli dopo una flessione critica a metà marzo. Mentre il prezzo del BTC oscilla intorno ai 67.600 dollari e i flussi degli ETF mostrano un’uscita di capitali da 296 milioni di dollari, l’indicatore chiave della salute della rete ha registrato un rimbalzo del 12,5% rispetto ai minimi toccati il 19 marzo. L’aria nel settore estrattivo è cambiata radicalmente nell’arco di pochi giorni, segnando una ripresa decisa che smentisce le teorie sul definitivo abbandono del mining a favore dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin: il hashrate riparte con +12,5% di potenza dopo il crollo

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