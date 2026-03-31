Lunedì sera, il consiglio comunale di Lecco ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse relativa al progetto di partenariato pubblico-privato per il centro sportivo Bione. Durante la seduta, alcune minoranze hanno lasciato l’aula prima della votazione. La decisione riguarda l’interessamento pubblico all’accordo tra amministrazione e soggetti privati per la gestione dell’impianto sportivo.

La dichiarazione di pubblico interesse passa all'unanimità dei presenti, ma buona parte dell'opposizione non partecipa al voto. Respinto l'emendamento di Lorella Cesana. È l'ultimo atto della consigliatura Gattinoni. Il consiglio comunale di Lecco ha approvato, lunedì sera, la dichiarazione di pubblico interesse per il partenariato pubblico-privato sul centro sportivo Bione. Il voto è stato di 17 favorevoli su 17 presenti in aula: buona parte delle minoranze ha scelto di non partecipare alla votazione, lasciando il campo alla sola maggioranza. L'emendamento presentato dalla consigliera Lorella Cesana (Lecco Ideale) era stato respinto poco prima con 18 contrari e 10 favorevoli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Bione, approvato il pubblico interesse. Le minoranze abbandonano l'aula

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