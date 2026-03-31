Biodiversità al convegno di Napoli 40 scienziati cinesi | cresce la collaborazione con l’Italia

Si è recentemente concluso a Napoli il terzo convegno tra scienziati cinesi e italiani dedicato alla biodiversità, organizzato dal National. Durante l’incontro, 40 ricercatori cinesi hanno partecipato a sessioni di studio e discussioni sulla tutela delle specie e gli ecosistemi. La collaborazione tra i due paesi in questo settore è risultata rafforzata rispetto alle edizioni precedenti.

Si è concluso a Napoli il terzo Convegno sino-italiano sulla biodiversità, promosso dal National Biodiversity Future Center e dalla Chinese Academy of Sciences, che per tre giorni, da giovedì 26 a sabato 28 marzo, ha riunito nel capoluogo campano circa 40 scienziati provenienti dalla Cina ed i loro omologhi italiani. Istituzioni, ricercatori ed esperti dei due Paesi riuniti nel corso di un confronto dedicato alla tutela della biodiversità marina, terrestre e urbana, al monitoraggio ambientale, al restauro degli ecosistemi e all’applicazione delle nuove tecnologie. Dal simposio napoletano esce così rafforzata una collaborazione che, avviata alla fine del 2023 e formalizzata attraverso accordi operativi, è entrata in una fase sempre più strutturata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Ambiente, 40 scienziati cinesi a Napoli per il convegno sulla biodiversitàNapoli si prepara ad accogliere scienziati italiani e cinesi per tre giorni di confronto sulla tutela degli ecosistemi e sulle sfide ambientali... Leggi anche: Napoli ospita il convegno sino-italiano sulla biodiversità: 40 scienziati cinesi in città Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Dare voce a chi non vota: aria, acqua, foreste e biodiversità. Il Convegno di Fare Verde in ricordo di Paolo Colli; Napoli, al via terza edizione Convegno sino-italiano sulla Biodiversità; MUSE Biodiversità. Conoscere, connettere, conservare; Napoli ospita il convegno sino-italiano sulla biodiversità: 40 scienziati cinesi in città. La biodiversità al centro: il Muse presenta il suo 2026Il MUSE lancia Muse Biodiversità, il programma culturale che guiderà le attività del 2026, tra eventi, ricerca e nuovi allestimenti dedicati all’ecologia. Cuore dell’iniziativa è il rinnovamento del ... giornaletrentino.it Biodiversità e acqua a rischio: le proteste contro i Mondiali in Messico. “Stanno cercando di rendere invisibile la nostra protesta, ma noi intendiamo denunciare ciò che i Mondiali stanno causando alle nostre comunità”. La voce degli attivisti e attiviste ambienta facebook Al lago di #Garda ci sono troppi #pesci siluro, ormai è un'invasione che mette a rischio la biodiversità del lago ma anche la pesca, visto che è un super predatore. x.com