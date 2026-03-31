Biglietti Pisa-Torino al via Prezzi invariati e sconti

Sono stati messi in vendita i biglietti per la partita tra Pisa e Torino, con prezzi invariati rispetto alle precedenti occasioni e alcuni sconti disponibili. La prevendita è partita ieri pomeriggio, coinvolgendo anche i tifosi della squadra ospite, con attenzione rivolta ai supporter nerazzurri in vista della sfida di Pasqua.

Dopo gli uomini guidati da Oscar Hiljemark, è iniziata l’operazione Torino anche per i tifosi nerazzurri: ieri pomeriggio si è aperta la prevendita per i tagliandi del match di Pasqua. Per questa sfida la società ha scelto di non ritoccare i prezzi proposti contro il Cagliari, l’ultima gara disputata all’Arena Garibaldi prima della sosta per le nazionali. Così si possono trovare tagliandi di Curva Sud a 29 euro (già comprensivi dei diritti di prevendita) e di gradinata a 49 euro. Sulla piattaforma Ticketag invece si possono acquistare i biglietti di quegli abbonati che, impossibilitati a recarsi allo stadio, rimetteranno in vendita il loro posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Biglietti Pisa-Torino al via. Prezzi invariati e sconti Articoli correlati Biglietti Napoli-Torino, prezzi e modalità di venditaLa Ssc Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di giovedì 19 febbraio 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Torino, sfida valida per... San Valentino: rose e tulipani trainano le vendite, invariati i prezzi rispetto al 2025Anche quest'anno i modenesi non rinunciano a un regalo floreale per San Valentino. Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Pisa-Torino, info accrediti; Biglietti Pisa-Torino al via. Prezzi invariati e sconti; Pisa-Torino: al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti; I biglietti per Bologna-Torino. Pisa-Torino: biglietti e info per i tifosiIl Pisa S.C. comunica che a partire dalle ore 15.30 di oggi, lunedì 30 marzo, saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti per assistere alla partita Pisa-Torino, in calendario domenica 5 aprile ... torinofc.it Biglietti #PisaTorino: info e prezzi per tifosi granata x.com La Società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Torino, in programma domenica 5 aprile 2026 alla Cetilar® Arena (ore 18.00) e valida per la 31° giornata del Campionato Serie A EniLive. Leggi articolo complet - facebook.com facebook