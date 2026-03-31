Bielsa si sbottona | Quale allenatore non ha mai desiderato in carriera di allenare la Juventus?

Il tecnico dell’Uruguay ha risposto a una domanda sulla possibilità di aver desiderato in passato di allenare la Juventus, affermando che molti allenatori avrebbero avuto questo desiderio nel corso della propria carriera. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa alla vigilia di un’amichevole contro l’Algeria. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali altri interessi o contatti con altri club.

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