Bielsa affascinato dalla Juventus | Chi non ha desiderato allenarla?

Il tecnico della nazionale uruguaiana ha espresso ammirazione per la Juventus, affermando che chiunque abbia lavorato nel calcio avrebbe desiderato allenare la squadra. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista, in cui ha parlato del suo interesse nei confronti della società e del suo rapporto con il calcio italiano. La sua riflessione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

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