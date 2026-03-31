Nel campionato di MotoGP, il pilota romagnolo guida la classifica generale con un margine di quattro punti sul suo compagno di squadra, che ha mostrato una crescita notevole nelle gare Sprint. La competizione tra i due rappresenta una delle sfide principali della stagione, con entrambi che si sono distinti per le prestazioni nelle ultime tappe. La classifica riflette una lotta aperta tra i due portacolori Aprilia.

Un’altra doppietta Aprilia, la seconda consecutiva. Austin conferma quanto già visto a Goiania, sette giorni fa: Marco Bezzecchi vincitore sulla lunga distanza, seguito dal compagno Jorge Martin. Come se non bastasse, in Texas lo spagnolo ha anche firmato la Sprint. Un segnale ancora più forte rispetto a quanto visto nel weekend brasiliano. I due stanno monopolizzando pure la classifica iridata: comanda sempre Bezzecchi con 81 punti, quattro in più rispetto a Martin. Dunque, al momento, la lotta per Mondiale MotoGP sembra un derby tra Aprilia, grazie a due piloti che, in modi diversi, stanno vivendo un avvio di campionato eccezionale. Il dominio di Bezzecchi nella gara lunga è inquadrabile con un dato: sono 121 i giri consecutivi trascorsi al comando, migliorando di 18 tornate il record precedente, fissato da Jorge Lorenzo nel 2015. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi re dei GP, Martin ok nelle Sprint: il curioso derby Aprilia in vetta alla MotoGP

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