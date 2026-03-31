Bernardo Silva ha inviato una comunicazione ufficiale al Manchester City per notificare la sua intenzione di lasciare il club. La notizia è stata riportata da un sito inglese, che ha pubblicato l’articolo poco fa. Nessun dettaglio aggiuntivo sui motivi della decisione o sui tempi del trasferimento è stato fornito fino a questo momento.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito, il centrocampista del Manchester City Bernardo Silva ha confermato ai dirigenti del club che lascerà alla fine di questa stagione. Si sospettava che il 31enne potesse partire nelle ultime due stagioni, ma con il suo contratto in scadenza alla fine di questo mandato, sembra che la sua partenza sia ormai vicina, secondo un rapporto di TEAMtalk. È arrivato al City poco meno di dieci anni fa dal Monaco e ha vinto ben sei campionati, cinque Coppe di Lega, due FA Cup e, cosa più memorabile, il primo titolo di Champions League del club, come parte della stagione del Triplete nel 202223. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Bernardo Silva informa formalmente il Manchester City della sua partenza: rapporto

Articoli correlati

Bernardo Silva Juventus, il centrocampista ha deciso di lasciare il Manchester City. Cosa filtra sulla sua prossima destinazionedi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva Juventus, il calciatore lusitano ha deciso di lasciare il Manchester City in estate.

Bernardo Silva ha deciso il suo futuro: sarà addio a fine stagione a zero dal Manchester City! Quando deciderà la sua prossima destinazioneBernardo Silva ha deciso il suo futuro: sarà addio a fine stagione a zero dal Manchester City! Quando deciderà la sua prossima destinazione Satriano...

Approfondimenti e contenuti su Bernardo Silva

Temi più discussi: Le italiane ora possono fare sul serio: Bernardo Silva ha comunicato al City che andrà via; Dall’Inghilterra – Bernardo Silva saluta il City: il Napoli sogna il colpo a zero; Dall’Inghilterra parlano del sogno Bernardo Silva per il Napoli; Bernardo Silva lascia il City, il Napoli sogna il colpo.

Bernardo Silva valuta il trasferimento al Barcellona tra la concorrenza a centrocampo.Bernardo Silva: Un Futuro Verso Barcellona? Bernardo Silva, il talentuoso centrocampista portoghese, sta attirando l’attenzione del mondo calcistico in vista della scadenza del suo contratto con il ... napolipiu.com

Juventus, assalto a Bernardo Silva: strategia, ingaggio e nodo ChampionsBernardo Silva è l’obiettivo della Juventus: contatti avviati, ingaggio importante e decisione attesa a fine stagione. calciomercatoweb.it

Il futuro di Bernardo Silva è ancora tutto da scrivere: il calciatore avrebbe scelto il Barcellona, che però tentenna. Juventus in agguato. - facebook.com facebook

“ #Milik Se sta bene una garanzia. #BernardoSilva perfetto, #Kessie doppione. E occhio a #Leoni” x.com