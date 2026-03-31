bergamo pachistano tenta di rapire un bambino di 8 anni fingendosi suo padre

A Osio Sotto, durante un allenamento in un centro sportivo, un uomo si è avvicinato a un bambino di 8 anni, dichiarandosi suo padre e tentando di portarlo via. L'episodio si è verificato al termine dell’attività, generando momenti di grande tensione tra i presenti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e verificare le ragioni dell’uomo.

Momenti di altissima tensione in un centro sportivo di Osio Sotto (Bergamo). Al termine di un allenamento, un uomo si è presentato affermando di essere il padre di uno dei bambini che frequentavano la struttura, provando a portarlo via. Per fortuna il piccolo ha subito detto che quello non era il suo genitore, sventando il rapimento. Stando a quanto riferito fino ad ora, il fatto si è verificato lo scorso giovedì pomeriggio. I bambini avevano appena terminato l'allenamento quando un uomo è arrivato al centro sportivo. Si trattava, come si è poi scoperto, di un pachistano di 30 anni. Il soggetto ha dichiarato di essere il padre di un bimbo di 8 anni e ha provato a portarlo via con sé. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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