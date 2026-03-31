Bergamo | il catetere da 1,5 mm salva vite a rischio morte improvvisa

In un ospedale di Bergamo, è stato utilizzato un catetere di 1,5 millimetri che ha permesso di salvare una vita a rischio di morte improvvisa. L’intervento, che si è svolto recentemente, rappresenta una novità nel trattamento di questa condizione e ha attirato l’attenzione di medici e specialisti provenienti da vari Paesi.