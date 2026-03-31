Bergamo | il catetere da 1,5 mm salva vite a rischio morte improvvisa
In un ospedale di Bergamo, è stato utilizzato un catetere di 1,5 millimetri che ha permesso di salvare una vita a rischio di morte improvvisa. L’intervento, che si è svolto recentemente, rappresenta una novità nel trattamento di questa condizione e ha attirato l’attenzione di medici e specialisti provenienti da vari Paesi.
Nel cuore della regione lombarda, presso la struttura ospedaliera di Bergamo, si è concretizzata una svolta medica di portata internazionale. Due pazienti giovani, colpiti da rischi aritmici elevati, hanno subito con successo l’impianto del più piccolo elettrocatetere al mondo, un dispositivo dal diametro di soli 1,5 millimetri. Questa innovazione, autorizzata recentemente dalle autorità europee, promette di cambiare radicalmente il trattamento contro l’arresto cardiaco improvviso. L’intervento, realizzato dall’équipe dell’Elettrofisiologia diretta da Paolo De Filippo, segna l’inizio dell’utilizzo clinico reale di questa tecnologia avanzata.... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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