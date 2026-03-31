Bergamo il 70% delle salme viene cremato | il cimitero racconta una svolta culturale

A Bergamo, circa il 70% delle salme viene cremato, una cifra che riflette un cambiamento nelle abitudini funerarie della città. Il cimitero locale mostra questa tendenza attraverso i dati sui processi di sepoltura e cremazione, che stanno assumendo un ruolo sempre più diffuso nella gestione delle salme. Questa trasformazione rappresenta un aspetto della cultura funeraria contemporanea nella zona.

Bergamo. “Per comprendere una società bisogna guardare i suoi cimiteri” sosteneva Benjamin Franklin. Osservando il cimitero di Bergamo, progettato dall’architetto Ernesto Pirovano e realizzato in stile eclettico ai primi del Novecento ampliando il camposanto di San Maurizio, emerge una società che sfuma o minimizza il delicato passaggio dalla vita terrena aldilà. Se da una parte regge ancora il contrasto tra chi può permettersi tombe e monumenti funebri imponenti, dall’altro è evidente che la venerazione delle spoglie è venuta meno. Oggi più del 70% delle salme viene cremata. Un cifra che racchiude tutto: i defunti cremati nel 2025 al forno crematorio sono stati oltre 6. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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