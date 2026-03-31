Beppe Grillo ha presentato una causa in tribunale per riottenere il simbolo del Movimento 5 Stelle. La procedura legale riguarda la richiesta di riprendersi il logo del movimento politico. La decisione è stata comunicata dall'ex portavoce attraverso fonti vicine. La questione riguarda la proprietà e l'uso del simbolo del Movimento 5 Stelle.

AGI - Beppe Grillo ha avviato in tribunale la causa per riprendersi il simbolo del Movimento 5 Stelle. "In un mondo normale, se io Beppe Grillo ho messo tanto lavoro, tanti soldi miei e mi sono beccato una serie infinita di querele per permettere a te, Giuseppe Conte, di diventare da signor nessuno presidente del Consiglio e di avere uno staff di decine di persone che si occupano della tua comunicazione, tu, Giuseppe Conte" prosegue l'ex parlamentare M5s "dovresti essere almeno grato a me Beppe Grillo. In un mondo normale, se tu, parlamentare M5S, hai firmato un impegno e ti sei presentato agli elettori dicendo che avresti fatto solo... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Beppe Grillo avvia la causa in tribunale per riavere il simbolo del Movimento 5 Stelle

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