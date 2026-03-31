Benevento insediato il nuovo Nucleo di valutazione dell’Ente

Questa mattina, alla presenza del sindaco, è stato ufficialmente insediato il nuovo Nucleo di Valutazione del Comune di Benevento. La cerimonia ha visto la nomina del presidente, Valerio Barbieri, e della componente Marina Pinto. La costituzione del nuovo organo segue le recenti nomine fatte dall’amministrazione comunale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è insediato questa mattina, alla presenza del sindaco Clemente Mastella, il nuovo Nucleo di Valutazione del Comune di Benevento, a seguito delle recenti nomine del presidente Valerio Barbieri e della componente Marina Pinto. All’incontro ha preso parte anche il componente confermato Luigi Trusio, che ha illustrato e relazionato sul lavoro svolto e sulle attività portate avanti dal precedente Nucleo, fornendo un quadro dettagliato delle procedure e degli obiettivi perseguiti. Nel corso della seduta di insediamento è stato evidenziato come il nuovo Nucleo sia già pienamente operativo. In particolare, sono state... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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