Bending Spoons Ceo | 1,3mld di ricavi in 2025 ora nuove acquisizioni

Nel 2025, la società ha registrato un fatturato di 1,3 miliardi di euro, segnando un risultato positivo. Attualmente, sono in corso nuove acquisizioni per espandere ulteriormente le attività. La crescita economica dell'azienda sembra proseguire, anche grazie a strategie di acquisizione e sviluppo di nuovi progetti. La società ha comunicato ufficialmente i dati relativi all'esercizio appena concluso.

Milano, 31 mar. (askanews) – Il 2025 di Bending Spoons si è chiuso “bene, con 1,3 miliardi di fatturato. L’uile lo vedrete quando sarà pubblicato il bilancio”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Bending Spoons, Luca Ferrari, a margine dell’evento per celebrare i 100 anni di McKinsey a Milano. Nessun commento, invece, sull’ipotesi di quotazione a New York: “Non abbiamo mai detto che faremo una Ipo e non abbiamo mai commentato indiscrezioni di stampa”, ha aggiunto. Parlando delle nuove possibili acquisizioni, dopo un anno ricco di deal, Ferrari ha detto: “Abbiamo in pipeline delle cose, sono positivo che si faranno altre acquisizioni quest’anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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