Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas è tornato a Los Angeles, suscitando sorpresa tra i personaggi. Hope ha espresso gioia nel rivedere Thomas a casa, con il bambino Douglas. La storyline si concentra sulla relazione tra Thomas e Paris, con voci che indicano un possibile matrimonio tra i due personaggi. La puntata ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli spettatori.

Nelle nuove puntate italiane di Beautiful abbiamo assistito al ritorno di Thomas a Los Angeles. Hope ha mostrato tutta la sua felicità nel rivedere il giovane Forrester a casa, insieme al piccolo Douglas. Il ritorno avviene in un momento delicato per la figlia di Brooke, che sta provando una particolare attrazione nei confronti di Finn. Ma ecco che Thomas le annuncia di essere in procinto di sposare Paris, che ha rivisto e rifrequentato durante la sua permanenza a Parigi. Una notizia spiazzante per Hope. Ma Thomas e Paris alla fine si sposano davvero? Tramite le anticipazioni americane sappiamo ciò che accade a questi due personaggi. Beautiful anticipazioni americane: Thomas sposa davvero Paris?. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Beautiful anticipazioni, Thomas e Paris si sposano? La svolta lascia interdetti

Articoli correlati

Anticipazioni Beautiful Dal 09 al 14 Marzo 2026: Hope contro Paris, Thomas diviso!Hope sconvolta dal fidanzamento tra Thomas e Paris, un bacio riaccende la passione mentre Tom confessa di essere il padre di Luna: Beautiful...

Beautiful, anticipazioni 31 marzo 2026: Hope confessa a Thomas di amarlo ancora, lui sposerà ParisNuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 31 marzo 2026, su Canale 5.

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Beautiful, anticipazioni dal 30 marzo 2026. Il ritorno di Thomas e la relazione con Paris; Beautiful, le trame dal 30 marzo al 5 aprile 2026; Beautiful, le anticipazioni dal 30 marzo al 4 aprile 2026: un grande dolore per Hope; Beautiful, le trame della settimana dal 30 marzo al 4 aprile.

Beautiful aprile 2026: anticipazioni e trameScopri tutte le novità della soap opera americana, leggi di più su Beautiful anticipazioni e trame di aprile 2026 e scopri cosa succede! tvserial.it

Nelle prossime puntate di Beautiful capiremo che Poppy sta nascondendo qualcosa e in particolare emergeranno dettagli inquietanti sul suo passato e soprattutto sull'identità del padre di Luna... Leggi qui le anticipazioni https://www.ultimenotizieflash.com facebook