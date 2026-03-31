Durante la partita, l'Italia è rimasta in dieci uomini dopo che un difensore ha commesso fallo su un attaccante avversario lanciato verso la porta, ricevendo un cartellino rosso. La gara si è conclusa con una sconfitta per la squadra italiana, segnando un 2026 disastroso, con l'espulsione che ha compromesso la prestazione e ha lasciato l'Italia in inferiorità numerica contro la Bosnia.

Tutto era iniziato nel verso giusto: il gol di Kean dopo 15'. Non un'Italia perfetta, tutt'altro, ma sicuramente sul pezzo. Poi il rosso ad Alessandro Bastoni: il difensore interviene in ritardo e da ultimo uomo su Memic, che lo anticipa e si lascia travolgere dalla scivolata dell'azzurro. Immediato il cartellino rosso estratto senza esitazione dall'arbitro Turpin al 42'. Prosegue così l'annata no di Bastoni, iniziata con la simulazione durante Inter-Juve che aveva portato all'espulsione di Kalulu. Inevitabile il cambio forzato di Gattuso: fuori Retegui e dentro Gatti, in vista di un secondo tempo con un solo obiettivo, quello di non subire gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bastoni, è un 2026 disastroso: si fa espellere con la Bosnia e lascia l'Italia in 10

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