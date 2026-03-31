Basket successo sofferto ma netto del DREAM Pisa a Piombino in DR2

Nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, il DREAM Basket Pisa ha ottenuto una vittoria sul campo del Basket Piombino nella decima giornata di ritorno. La partita si è conclusa con un successo netto, anche se non brillante, per la squadra pisana. La gara si è svolta il 31 marzo 2026 a Piombino.

Pisa, 31 marzo 2026 – Non brilla, ma vince il DREAM Basket Pisa, sul campo del Basket Piombino, nella decima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. I ragazzi di Paganucci e De Luca, al terzo posto in attesa dei play-off, hanno avuto sempre la partita in pugno, al termine di una gara intensa, tutt’altro che semplice, nonostante il divario in classifica tra le due compagini.. LA CRONACA – I gialloblù partono con il giusto approccio, imponendo ritmo e trovando buone soluzioni offensive nei primi minuti ( 14-22 ). Nel secondo quarto però i padroni di casa alzano il livello, trovano con continuità la via del canestro e restano agganciati alla partita all’intervallo ( 32-40 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, successo sofferto ma netto del DREAM Pisa a Piombino, in DR2 Articoli correlati Basket, in DR2, il DREAM Pisa cerca l'allungo in casa con FollonicaPisa, 19 febbraio 2026 – Alla quinta giornata di ritorno, con nove gare della regular season da disputare, il girone costiero del campionato di... Basket, in DR2, derby di alta classifica a Pisa, tra DREAM e GMVPisa, 5 marzo 2026 – Aria di derby a Pisa, per DREAM-GMV, in programma sabato alle 18,30 al PalaDream di Via Belli: di fronte due squadre appaiate... Altri aggiornamenti su Basket successo sofferto ma netto del... Temi più discussi: Mens Sana vince a Casale: successo sofferto ma pesante in classifica; Basket A2: brutta sconfitta della Valtur Brindisi a Mestre (86-70); Cuore e nervi saldi: l’Avellino Basket piega Cento dopo due overtime al Pala Del Mauro; PLAYOUT C SICILIA:NE SCENDERANNO ALTRE TRE. Basket, successo sofferto ma netto del DREAM Pisa a Piombino, in DR2I ragazzi di Paganucci e De Luca sono ora terzi, a pari punti con la seconda Ponsacco, in attesa delle ultime tre gare prima dei play-off ... msn.com BASKET SERIE A2 DONNE: un successo sofferto ma fondamentale per il cammino delle valdarnesi in piemonte (72-75). Straordinaria Ovner: una sua tripla sulla sirena fa esultare la ...SAN GIOVANNI Vittoria sofferta ma dal peso specifico enorme per la Galli, che espugna il campo di Moncalieri con un ... sport.quotidiano.net VIRTUS BOLOGNA IN CAMPO Al PalaDozza c'è il Paris Basketball: gli aggiornamenti in diretta - facebook.com facebook Guarda Basketball & Conversations, il modello Pallacanestro Varese SOLO su LBATV bit.ly/BeCVarese #TuttoUnAltroSport x.com