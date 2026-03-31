Basket dr2 Sant’Ilario fa festa al supplementare La Sampolese allunga

Nel campionato di Divisione Regionale 2, la Sampolese ha ottenuto la sua ventesima vittoria stagionale, vincendo in trasferta contro Sant’Ilario dopo un supplementare. La squadra si conferma leader nel girone B, mentre Sant’Ilario ha affrontato la partita con un risultato che ha richiesto i tempi supplementari per essere deciso.

Vittoria numero 20 in stagione per la Sampolese (40), che allunga in vetta al girone B di Divisione Regionale 2. La formazione di Casoli sbanca con autorità Luzzara (18), imponendosi con un netto 89-71 grazie ai 28 punti di Fontanesi, e sale a +6 sulla Berrutiplastics Torre (34), battuta 66-59 in casa da Campagnola (24), che ha in Rustichelli (14) il suo miglior realizzatore. Successo a sorpresa a Castellarano (22), dove si impone 79-67 la Go Basket (14) con 18 punti di Campani e 16 di Pastorelli; vittoria casalinga, invece, per le Gazze Canossa (22), che batte 65-58 l’Heron Bagnolo (20) nonostante 22 punti di Giaroli. Nel girone A rimane a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket dr2. Sant’Ilario fa festa al supplementare. La Sampolese allunga Articoli correlati Leggi anche: Basket DR2. Guastalla al 10° hurrà. Sant’Ilario, che peccato. Mariani Cerati ne fa 40 Basket dr2. Inciampa la Sampolese. Tonfo per GuastallaRisultato a sorpresa a Scandiano (10), dove nel testa-coda di DR2 inciampa la capolista Sampolese (36) per 72-70, trafitta dai 23 punti di Ferretti.