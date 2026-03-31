Basket - C femminile Bieffe sconfitta indolore Pile scariche con Livorno

Nel campionato di basket femminile, la squadra Bieffe ha subito una sconfitta contro una formazione che si trova nelle posizioni basse della classifica. La gara si è conclusa con un risultato negativo, ma i giocatori non hanno accusato particolari conseguenze dal punto di vista fisico, poiché le energie si sono esaurite durante l'incontro con la squadra di Livorno.

Sconfitta brutta, contro una delle squadre che sta in fondo alla classifica, ma tutto sommato indolore. Il Bieffe Porcari, in serie "C", si giocherà il terzo posto contro Pisa, il 12 aprile, dopo la sosta pasquale, nell’ultima giornata di regular season. Alla poule promozione per la "B" si qualificano le prime quattro e le gialloblu sono già promosse ai play-off. Però arrivare terze o quarte avrà la sua differenza. La terza incontra la seconda, la quarta la prima, quella Virtus Siena che sembra la più forte. Terzo e quarto posto non danno vantaggio del fattore campo. Contro la Polisportiva Nicola Chimenti Livorno le ragazze porcaresi si sono presentate un pizzico scariche, con meno energia del solito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - "C» femminile. Bieffe, sconfitta indolore Pile scariche con Livorno Articoli correlati Leggi anche: Basket - Serie "C» femminile regionale. Bieffe, vittoria larga su Livorno. Ora l’aspetta il derby di Pisa Consar con le pile scariche. E Brescia la scavalcaConsoli Brescia 3 Consar Ravenna 1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20) BRESCIA: Cavuto 16, Tondo 6, Cominetti 14, Mancini 10, Berger 4, Lucconi 14, Rossini... Milano Basket Stars - Jolly Livorno Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Basket - C femminile. Bieffe, sconfitta indolore Pile scariche con Livorno; Basket - C femminile. Bieffe punta al terzo posto; Basket femminile - Settore giovanile. Bieffe Porcari al torneo di Pesaro. Quattro team gialloblu in gara; La Pallavolo Follonica si inchina al Porcari. Stavolta però non tutto è stato da buttare. Basket - C femminile. Bieffe punta al terzo postoBlindati i play-off, le gialloblu cercano la miglior piazza. Altopascio ai play-out ... msn.com Tre giorni di basket, torna il 'Trofeo Adamant': "Palestra per giovani atleti ed arbitri" x.com 26 gennaio 1995; Rimini Vs Udine, campionato italiano di A2. Un talentuoso 24enne mette a referto un record straordinario per il Basket Italiano: 87 punti in una sola partita. 4 anni più tardi sarà il capitano della nazionale che ci regalerà il titolo europeo. Il suo - facebook.com facebook