Domenica, durante la partita contro la Luxarm Lumezzane, Andrea Bargnesi ha segnato 39 punti, raggiungendo il record stagionale di punti nella categoria. Ha anche contribuito con un canestro decisivo per la vittoria della sua squadra. La T Gema ha espresso un ringraziamento per il rendimento del giocatore.

Con i 39 punti, conditi dal canestro della vittoria, fatti registrare domenica contro la Luxarm Lumezzane Andrea Bargnesi ha stabilito il record stagionale di punti della categoria. Il play della La T Gema si gode un momento da prima donna inedito per un uomo squadra come lui. Bargnesi, domenica ha vissuto quella che in gergo chiamano "una di quelle notti"? "Non mi era mai capitato di fare 39 punti, nemmeno nelle giovanili. Chiaramente avrebbero avuto un sapore diverso se non fossimo riusciti a portarla a casa, vincere a Lumezzane era fondamentale". I suoi compagni cosa le hanno detto? "Devo ringraziarli perché non solo non se la sono presa quando dopo un paio di tentativi un po’ forzati la palla non è entrata, ma continuavano ad incoraggiarmi, a dirmi "Tira! Tira!" (ride ndr). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bargnesi con la mitraglia. E La T Gema ringrazia

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