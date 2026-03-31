Barba Radici in Comune | Silvi frana e 18 enti fanno ricorso contro il Psda di Pescara Tutto tranne la prevenzione

A Silvi, una frana ha causato il crollo di una palazzina, portando a un ricorso di diciotto enti contro il Piano di sviluppo e difesa ambientale (Psda) di Pescara. La vicenda ha riacceso la discussione sulla vulnerabilità del territorio, con le aree a rischio idrogeologico della città che sono state al centro di confronti e contestazioni.

Quanto accade a Silvi, secondo Barba, dimostrerebbe l’errore sul Piano stralcio per la difesa dalle alluvioni, impugnato al Tar anche da Regione e Comune. A confermarlo non sarebbe lei, ma il capo della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, che lo ha denunciato in commissione parlamentare. Le richieste alle amministrazioni La frana di Silvi che ha portato al crollo di una palazzina ha riaperto il dibattito sulla fragilità del nostro territorio e Pescara le aree a rischio idrogeologico le ha. Per questo a entrare nel dibattito, commentando anche l’intervento del capo dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano e... 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Barba (Radici in Comune): "Silvi frana e 18 enti fanno ricorso contro il Psda di Pescara. Tutto tranne la prevenzione" Articoli correlati Barba (Avs-Radici in Comune) e Costantini a Pescara sud: "Scelte sbagliate, serve una nuova visione per la città"Nessuna rivoluzione su Pescara sud per il centrosinistra, ma solo tanti problemi e progetti che andrebbero contro la vivibilità della città: dalla... Barba (Avs–Radici in Comune) consegna a Costantini il piano per la mobilità urbana: “Serve volontà politica”Un documento dentro il quale è contenuta, in sostanza, l’idea su come dovrebbe essere organizzato il trasporto urbano e che chiede dunque venga...