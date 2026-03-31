Bankitalia dimezza il valore di Bff

Il valore di Bff Bank si è ridotto del 50% in Borsa ieri, a seguito dell'annuncio dell'integrazione del consiglio di amministrazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso della giornata, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità dell'operazione. La quotazione ha subito una sharp decline, portando a un calo significativo del prezzo delle azioni.

Il valore di Bff Bank si è dimezzato ieri in Borsa. all'indomani dell'affiancamento del consiglio di amministrazione deciso da Bankitalia, con il titolo che arriva a perdere oltre il 60% in giornata per poi chiudere con un crollo del 54%, riducendo la capitalizzazione a circa 320 milioni contro i 2 miliardi di due anni fa. Una reazione violenta del mercato che non è stata contenuta neppure dalla conference call straordinaria del Ceo Giuseppe Sica (in foto), chiamato a rassicurare gli analisti dopo la nomina dei commissari Raffaele Lener e Francesco Fioretto e i rilievi sul sistema dei controlli interni e sulla contabilizzazione degli interessi di mora nel business del factoring. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bankitalia dimezza il valore di Bff Articoli correlati Leggi anche: Bankitalia manda due commissari nel board di Bff per un «rapido risanamento» Leggi anche: Bff, le rettifiche abbattono il titolo (-44%) Leggi anche: Bff bank, arrivano due commissari per affiancare il cda