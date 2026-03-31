Bagnolo Mellla | CaraMella trent' anni di teatro

A Bagnolo Mella, si svolge un evento dedicato a CaraMella, che celebra i trent'anni di attività teatrale. Durante la manifestazione viene presentato un libro che raccoglie le tappe più importanti di questo percorso artistico. L'iniziativa mira a richiamare l'attenzione sulla storia e le esperienze accumulate nel corso di tre decenni di spettacoli e iniziative culturali.

CaraMella, Trent’anni di Teatro. Un appuntamento speciale per celebrare e ripercorrere tre decenni di passione, spettacolo e cultura, con la presentazione del libro che racconta le tappe più significative di questo importante percorso artistico. Un’occasione per omaggiare insieme una realtà che. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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