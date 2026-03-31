Giovanni Bachelet, dopo 13 anni, è tornato sulla scena politica partecipando come presidente del comitato per il No al referendum. In un'intervista ha invitato la sinistra a prestare attenzione al voto dei giovani e ha dichiarato di non interessarsi alle prossime elezioni, esprimendo il desiderio di fermarsi in questa fase.

Roma – Novello Cincinnato, Giovanni Bachelet è tornato alla politica dopo 13 anni, ha condotto il comitato per il No alla vittoria al referendum e ora, cortesemente, vorrebbe tornare nel suo cantuccio. Professore, non si è divertito? "È stato emozionante. Un ritorno alla politica che pensavo di aver abbandonato per sempre nel 2013, quando sono tornato ai miei studenti”. Ordinario di Fisica della materia. Però figura anche tra i fondatori del Pd. "Un’altra gran bella avventura. Ma questa volta, per il referendum, ho visto più giovani”. Il dibattito sulle primarie? Lo capisco, ma il referendum ha dimostrato che interessano di più i diritti Sono stati loro la sorpresa? "Indubbiamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bachelet: “La sinistra guardi al voto dei giovani. Le elezioni? Problema che non mi riguarda, spero di fermarmi qui”

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