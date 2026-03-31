Le squadre nazionali femminili sono state sorteggiate per le qualificazioni all'Europeo, con le prime sei che accederanno al pre-olimpico. La fase di qualificazione rappresenta il passo preliminare per la conquista di un biglietto verso Euro 2027, un obiettivo che potrebbe aprire le porte anche alle Olimpiadi. Prima di tutto, si giocherà il Mondiale, evento che si svolgerà nel prossimo calendario internazionale.

Il pensiero e la concentrazione delle azzurre, appena conclusi i campionati, saranno tutti rivolti al prossimo appuntamento: i Mondiali di Berlino, in programma dal 4 al 13 settembre. Il sogno di tornare a giocare una rassegna iridata a cui l’Italia non partecipa da 32 anni, ma soprattutto andarci per competere. Poi in autunno scatteranno le qualificazioni all’Europeo 2027, una manifestazione particolarmente importante: le prime sei classificate accederanno al torneo pre-olimpico che metterà in palio i Giochi di Los Angeles 2028. Oggi in Svizzera c'è stato il sorteggio. L'Italia era in prima fascia e sarà nel gruppo K con Slovenia, Lettonia e Austria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Azzurre, ecco i gironi per guadagnarsi Euro 2027: un passaporto per l'Olimpiade. Ma prima il Mondiale

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