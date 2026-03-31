Aziende innovative che possono cambiare il mondo ce n’è anche una dell’Emilia Romagna | quale

Una delle aziende dell’Emilia Romagna che si distingue per l’uso di tecnologie innovative è stata coinvolta in un progetto volto a sviluppare soluzioni avanzate per il miglioramento della qualità della vita. La società ha annunciato di aver avviato una serie di test e sperimentazioni a partire dall’inizio dell’anno, con lo scopo di rendere più efficienti alcuni processi e servizi.

Parma, 31 marzo 2026 – Tecnologia e soluzioni all’avanguardia per migliorare il futuro e la vita delle persone. C’è anche la Chiesi Farmaceutici, unica realtà dell’ Emilia Romagna, tra le dieci aziende premiate nella sede di Confindustria di Brescia da parte di Made 4.0, Competence Center nazionale con sede a Milano che supporta le imprese nell’adozione delle tecnologie per l’Industria 4.0. I Made Future Industry Awards del Nord Italia. A Brescia sono stati assegnati i Made Future Industry Awards a 10 aziende considerate le più innovative del Nord Italia. Si tratta di aziende che stanno implementando soluzioni all'avanguardia e replicabili, che hanno il potenziale di trasformare di fatto l'industria italiana aumentandone la competitività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aziende innovative che possono cambiare il mondo, ce n’è anche una dell’Emilia Romagna: quale Articoli correlati Iran, l'appello della comunità di Parma: "Le aziende dell'Emilia-Romagna interrompano i rapporti commerciali"Lo ha lanciato Ashkan Rostami nel corso di una conferenza stampa in Regione promossa dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Un appello destinato... Top Employer 2026, dalla Lamborghini alla Ferrari fino a Hera: le 7 aziende eccellenti dell’Emilia-RomagnaBologna, 15 gennaio 2026 – Sono 144 le aziende italiane certificate nella classifica Top Employers 2026 realizzata dal Top Employers Institute che... Tutto quello che riguarda su Emilia Romagna Temi più discussi: Emilia Romagna: Fondo Energia; Ue, oltre 200mila domande di brevetti nel 2025: l'Italia entra nella top 10. La classifica; Il Nuovo Circondario Imolese lancia IMOLAB 4.0: la challenge di Open Innovation che connette imprese e giovani talenti del territorio; Emilia-Romagna, nuove nomine per la sigla che riunisce gli agromeccanici della Regione. Aziende innovative che possono cambiare il mondo, ce n’è anche una dell’Emilia Romagna: qualeSono stati assegnati presso la sede di Confindustria Brescia i Made Future Industry Awards a 10 imprese considerate tra le più avanzate del Nord Italia: si tratta di realtà che stanno implementando so ... msn.com Sanità, oltre 10 miliardi di spesa in Emilia-Romagna. E tagli del 20% a farmaci innovativiOggi in Regione le linee guida dell’assessorato. Stretta sui ticket non pagati: verranno riscossi quelli del 2024, con più solleciti ... bologna.repubblica.it L'investimento sullo stabilimento Inco si inserisce in un più ampio percorso di sviluppo in Emilia-Romagna di Named Group - facebook.com facebook Non siamo in Canada… è solo la neve di fine marzo in Emilia-Romagna— — the kind of snow that shows up uninvited and overstays. J'adore les bons voyage en voiture – cette fois-ci, direction Saint-Marin pour le Capitaine-Regents x.com