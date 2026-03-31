Avvocato Ligas il 3 aprile l’ultimo episodio su Sky con l’affascinante Luca Argentero

L’ultima puntata di Avvocato Ligas andrà in onda il 3 aprile su Sky Universal. La serie, un legal drama italiano, vede la partecipazione di Luca Argentero e si conclude con questa puntata finale.

Ultima puntata per Avvocato Ligas, il legal drama italiano con Luca Argentero, trasmesso su Sky Universal. La serie televisiva che ha già conquistato il pubblico con la sua storia avvincente e i suoi personaggi complessi, vede l’affascinante Luca Argentero nei panni di Lorenzo, avvocato penalista milanese dal passato turbolento, in balia di un presente incerto. Scandalo, reputazione e vita personale, sono i tre assi portanti di una trama in cui Ligas, con l’aiuto della giovane praticante Marta, accetta casi senza speranza, cercando di dimostrare che ogni persona ha diritto alla migliore difesa possibile. Con Argentero recitano anche Marina Occhionero nel ruolo di Marta Carati, Barbara Chichiarelli nel ruolo di Anna Maria Pastori, Gaia Messerklinger nel ruolo di Patrizia Roncella. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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